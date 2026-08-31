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Resultados Melate 4259 del domingo 30 de agosto: estos son los números ganadores

El sorteo 4259 del Melate, Revancha y Revanchita se realizó este domingo 30 de agosto; consulta los números ganadores y verifica tu boleto.

Ana García

Por Ana García

31 de ago de 2026

2 min

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El Melate de la Lotería Nacional tiene nuevos ganadores
El Melate de la Lotería Nacional tiene nuevos ganadores

Si participaste en el Melate 4259, este es el momento de revisar tu boleto. La Lotería Nacional realizó este domingo 30 de agosto el sorteo correspondiente a Melate, Revancha y Revanchita, con una bolsa acumulada de 229.3 millones de pesos.

Los números de las tres modalidades fueron dados a conocer durante la transmisión de los sorteos electrónicos de la institución, disponible a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Estos son los números ganadores correspondientes al sorteo 4259:

  • Melate: 3, 9, 18, 44, 50 y 53.
  • Número adicional: 49.
  • Revancha: 2, 17, 18, 23, 47 y 54.
  • Revanchita: 10, 26, 48, 51, 55 y 56.

Los sorteos de Melate, Revancha y Revanchita se llevan a cabo tres veces por semana: miércoles, viernes y domingo. Las transmisiones comienzan a las 21:00 horas y pueden seguirse mediante los medios oficiales de la Lotería Nacional.

Si tus números coinciden con alguna de las combinaciones premiadas, es importante conservar el boleto original, pues este documento es necesario para acreditar el derecho al premio al momento de realizar el cobro.

Los afortunados cuentan con un plazo de 60 días naturales para reclamar el dinero correspondiente. Por ello, quienes tengan un boleto ganador deben realizar el trámite dentro del periodo establecido para evitar perder el derecho al premio.

En caso de que un premio de Melate no sea reclamado dentro de los 60 días, los recursos pasan a la Tesorería de la Federación para ser destinados a la Asistencia Pública, conforme a las disposiciones aplicables.

Por ello, después de conocer los resultados del Melate 4259, lo recomendable es verificar cuidadosamente cada número de tu boleto y conservarlo en buenas condiciones si resultaste ganador.

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