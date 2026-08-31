Tres años después de ser cancelada, Coyote vs. Acme finalmente llega al cine y arranca con fuerza

La espera terminó para una película que durante años parecía destinada a no llegar a las salas. Coyote vs. Acme finalmente tuvo su estreno comercial y consiguió 15.5 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, colocándose en el segundo puesto de la taquilla.

El primer lugar volvió a ser para Spider-Man: Brand New Day, que por quinta semana consecutiva encabezó las ventas de boletos. La cinta protagonizada por el superhéroe recaudó 22.2 millones de dólares en Norteamérica y elevó su acumulado mundial a 2 mil 330 millones de dólares.

Con esa cifra, Spider-Man: Brand New Day ya se posicionó como la cuarta película más taquillera de todos los tiempos, consolidando su dominio en las salas frente a los demás estrenos que llegaron este fin de semana.

El regreso de Coyote vs. Acme tiene además un significado especial debido a la historia que rodeó su producción. En 2023, Warner Bros. decidió cancelar el lanzamiento de la película a pesar de que ya estaba terminada, con el objetivo de obtener una deducción fiscal por tratarse de una producción concebida originalmente para streaming.

La decisión provocó una fuerte reacción y la cinta terminó siendo puesta a la venta. Finalmente, Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución mundial a principios del año pasado por alrededor de 50 millones de dólares, lo que permitió que la producción encontrara una segunda oportunidad.

La película combina acción real y animación y cuenta la historia de Wile E. Coyote, quien lleva a la Corporación Acme ante los tribunales después de sufrir las consecuencias de sus productos defectuosos. El elenco incluye a Will Forte, John Cena, Lana Condor y Eric Bauza, bajo la dirección de Dave Green.

Aunque los 15.5 millones de dólares recaudados están lejos de ser una cifra extraordinaria para una producción cuyo costo rondó los 70 millones de dólares, el resultado representa el mejor debut en la historia de Ketchup Entertainment.

La recepción del público también fue favorable. Coyote vs. Acme obtuvo una calificación de A en CinemaScore y alcanzó un 95% de aprobación entre los críticos en Rotten Tomatoes, señales que podrían ayudar a la película a extender su recorrido comercial.

Para Dave Green, director de la cinta, llegar finalmente a los cines fue motivo de celebración. El realizador compartió un mensaje en redes sociales tras el estreno para destacar que, después de todo lo ocurrido, la película finalmente había llegado al público.

En contraste, The Dog Stars, el drama dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Jacob Elordi, tuvo un comienzo complicado. La producción debutó en el quinto puesto con 8 millones de dólares en Norteamérica y sumó otros 11.3 millones en mercados internacionales.

La cinta, que sigue a un piloto y un pastor alemán que intentan sobrevivir tras una pandemia global, tuvo un presupuesto estimado de entre 70 y 100 millones de dólares, por lo que su desempeño inicial representa un resultado poco favorable para 20th Century Studios.

Mientras tanto, The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan, ocupó el tercer lugar con 14.3 millones de dólares en su séptimo fin de semana. La película continúa mostrando fortaleza fuera de Estados Unidos y Canadá, donde sumó 48.6 millones durante estos días y llegó a 1 mil 550 millones de dólares a nivel mundial.

Top 10 de taquilla en Estados Unidos y Canadá