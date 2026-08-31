¿Quién ganó MasterChef 24/7 2026?

Después de casi cuatro meses de desafíos, emociones y preparaciones frente a los chefs, Claudia Ruiz logró imponerse en la gran final de MasterChef 24/7 y fue reconocida como la ganadora de esta edición del reality culinario.

La competencia llegó a su desenlace este domingo 30 de agosto, cuando los últimos participantes se enfrentaron al reto definitivo. La emisión comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO, señal que transmitió en vivo el momento en que se reveló al vencedor de la temporada.

En la recta final, Ixdit Vega, Flor Ramírez, Claudia Ruiz y Bruno Bautista, conocido como Lancer, consiguieron llegar hasta el último episodio gracias al desempeño que mostraron a lo largo de la competencia.

Los cuatro finalistas tuvieron la oportunidad de demostrar nuevamente sus habilidades culinarias, creatividad y capacidad para conquistar al panel de chefs, pero el resultado dejó a una sola participante como la máxima vencedora.

Con su última propuesta gastronómica, Claudia Ruiz consiguió destacar entre sus compañeros y convencer a los jueces, con lo que aseguró tanto el reconocimiento como el millonario premio destinado al ganador de esta edición.

Así, luego de cerca de 15 semanas de competencia, MasterChef 24/7 cerró su temporada con Claudia Ruiz en lo más alto del podio y como la cocinera que consiguió superar el último desafío del popular reality.