Incendian presuntamente de manera intencional un vehículo en la colonia Justo Sierra

Cuerpos de emergencia y autoridades municipales se movilizaron la noche de este lunes hasta la colonia Justo Sierra, luego de recibir el reporte de un vehículo que se encontraba envuelto en llamas sobre la avenida Camarón, en el cruce con la calle Mojarras.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, personas desconocidas presuntamente rociaron combustible y posteriormente prendieron fuego a un automóvil Toyota Prius, color rojo, con placas de circulación 22J-090 del Estado de México, el cual se encontraba debidamente estacionado sobre el acotamiento derecho de la vialidad.

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Ciudadanos que se percataron del incendio solicitaron el apoyo de los números de emergencia, arribando al sitio personal de Protección Civil y elementos de Bomberos Tácticos, quienes actuaron de manera inmediata para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara y provocara un incidente de mayores dimensiones.

Posteriormente, agentes de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar información sobre este presunto atentado.

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Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el automóvil sufrió cuantiosos daños materiales a consecuencia del incendio.

El propietario de la unidad manifestó a las autoridades que, hasta donde tiene conocimiento, no mantiene problemas con ninguna persona, por lo que dijo desconocer quién o quiénes pudieron haber provocado el incendio.

Finalmente, los agentes exhortaron al afectado a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía correspondiente, a fin de que se inicien las investigaciones y se deslinden responsabilidades por los daños ocasionados al vehículo.

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