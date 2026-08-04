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Mañanera de hoy 4 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este martes 4 de agosto desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

4 de ago de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 4 de agosto.

Actualizar narración

04/08/2026 a las 07:56

Luisa María alcalde nos va a hablar del derecho de las audiencias Y estos lineamientos que emitió la Comisión de Telecomunicaciones.

04/08/2026 a las 07:56

Y agrega que es la garantía de la transparencia de la información del gobierno de México.

04/08/2026 a las 07:56

La Presidenta de México aclara que esto está en la Constitución, está en los lineamientos, pero se busca hacer todavía más transparente el gobierno.

04/08/2026 a las 07:55

Dicho decreto garantizará la transparencia del gobierno de todas las entidades del gobierno de México, indica la presidenta Sheinbaum.

04/08/2026 a las 07:55

Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicará un decreto que se va a firmar este martes.

04/08/2026 a las 07:51

Columba López, secretaria de Agricultura indica que 26 mil 800 productoras y productores de maíz están recibiendo estos estos incentivos.

04/08/2026 a las 07:50

Se realiza un enlace a Culiacán Sinaloa porque se realiza la entrega de incentivos a la producción del maíz.

04/08/2026 a las 07:50

Hoy se va a tratar el tema de transparencia y el derecho a la información.

04/08/2026 a las 07:50

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 4 de agosto.

IO