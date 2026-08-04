Mañanera de hoy 4 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 4 de agosto.
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04/08/2026 a las 07:56
Luisa María alcalde nos va a hablar del derecho de las audiencias Y estos lineamientos que emitió la Comisión de Telecomunicaciones.
04/08/2026 a las 07:56
Y agrega que es la garantía de la transparencia de la información del gobierno de México.
04/08/2026 a las 07:56
La Presidenta de México aclara que esto está en la Constitución, está en los lineamientos, pero se busca hacer todavía más transparente el gobierno.
04/08/2026 a las 07:55
Dicho decreto garantizará la transparencia del gobierno de todas las entidades del gobierno de México, indica la presidenta Sheinbaum.
04/08/2026 a las 07:55
Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicará un decreto que se va a firmar este martes.
04/08/2026 a las 07:51
Columba López, secretaria de Agricultura indica que 26 mil 800 productoras y productores de maíz están recibiendo estos estos incentivos.
04/08/2026 a las 07:50
Se realiza un enlace a Culiacán Sinaloa porque se realiza la entrega de incentivos a la producción del maíz.
04/08/2026 a las 07:50
Hoy se va a tratar el tema de transparencia y el derecho a la información.
04/08/2026 a las 07:50
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 4 de agosto.
IO