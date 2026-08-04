Mañanera de hoy 4 de agosto de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este martes 4 de agosto desde Palacio Nacional.

Por Israel Olguín 4 de ago de 2026 1 min Compartir Linkedin Facebook X Whatsapp Copiar enlace Redimensionar texto Pequeño Mediano Grande