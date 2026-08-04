Volcán de Fuego entra en fuerte erupción: Guatemala declara alerta de peligro y evacúa comunidades

Las autoridades de Guatemala declararon una alerta anaranjada a nivel nacional ante el incremento de la actividad del volcán de Fuego, considerado uno de los más activos de Centroamérica.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que este nivel corresponde a una situación de peligro y se encuentra un paso antes de la alerta roja, utilizada cuando existe una emergencia de mayor alcance.

La erupción comenzó durante la mañana del lunes 3 de agosto y se intensificó a lo largo del día. El volcán expulsó ceniza, gases, fragmentos incandescentes y fuentes de lava, además de generar flujos piroclásticos, una mezcla de materiales volcánicos y gases que puede descender a gran velocidad por las laderas.

¿Qué comunidades fueron evacuadas por el volcán de Fuego?

La Conred inició la evacuación preventiva de habitantes de El Porvenir y Las Lajitas, comunidades ubicadas cerca del volcán, en el departamento de Sacatepéquez.

El operativo contempló inicialmente el traslado de alrededor de 250 personas pertenecientes a 50 familias, quienes fueron dirigidas hacia zonas seguras y albergues temporales. Las autoridades también cerraron de manera preventiva la Ruta Nacional 14, que atraviesa áreas cercanas al coloso.

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Equipos de emergencia fueron desplegados en San Juan Alotenango, Sacatepéquez; La Rochela, Escuintla, y San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, para coordinar las evacuaciones y mantener activados los centros municipales de operaciones.

¿Qué tan intensa es la erupción en Guatemala?

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología advirtió que el volcán mantiene una emisión intensa de gases y ceniza.

Ante la actividad del #VolcánDeFuego, recomendamos a la población:



-No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.

-Tener lista la Mochila de las 72 horas.

-Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.

-Poner en práctica el principio de autoevacuación. pic.twitter.com/xwaHvpLxXm — CONRED (@ConredGuatemala) August 4, 2026

Las columnas de material alcanzaron alturas de entre 5 mil y 6 mil metros sobre el nivel del mar. También se reportaron fuentes de lava de hasta aproximadamente 300 metros y caída de ceniza en poblaciones cercanas.

Las autoridades indicaron que la actividad puede intensificarse, por lo que pidieron no acercarse al cráter ni permanecer en barrancas, debido al riesgo de avalanchas, flujos piroclásticos y lahares.

Suspenden clases por actividad del volcán de Fuego

El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales durante el lunes 3 y martes 4 de agosto en centros escolares del caserío El Porvenir, en San Juan Alotenango.

La erupción del #VolcánDeFuego produce columnas de gas y ceniza a alturas de 5 mil a 7 mil metros sobre el nivel del mar, que se dispersan a 120 kilómetros en dirección Oeste y NorOeste, sobre el espacio aéreo de los departamentos de Chimaltenango, Suchitepéquez y Sololá. pic.twitter.com/ommERdNGdQ — CONRED (@ConredGuatemala) August 4, 2026

La medida también se extendió a la cabecera de Escuintla y al municipio de Yepocapa, en Chimaltenango, con el propósito de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La Conred recomendó a la población preparar una mochila de emergencia, utilizar mascarilla ante la caída de ceniza, cubrir los depósitos de agua y seguir las instrucciones de las autoridades locales. Cualquier emergencia puede reportarse al número 119.

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