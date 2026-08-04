Riña familiar desata intensa movilización policiaca en Tizimín

Una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se registró durante la madrugada del domingo en la colonia Tepeyac en Tizimín luego de que una llamada al número de emergencias alertara sobre presuntas detonaciones de arma de fuego.

El reporte provocó el despliegue de patrullas y personal de apoyo para verificar lo ocurrido en un predio ubicado sobre la calle 20 entre 49C y 49D.

Al arribar al sitio, los agentes realizaron las primeras investigaciones y descartaron la existencia de disparos. De acuerdo con la información recabada, el incidente tuvo su origen en una discusión entre integrantes de una familia que rápidamente escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

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Según las versiones obtenidas, un hombre que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol acudió a la vivienda de su sobrino para convivir y consumir bebidas embriagantes. Sin embargo, la llegada de otro familiar provocó una confrontación motivada, al parecer, por diferencias personales relacionadas con celos, lo que derivó en una pelea.

Durante el altercado, el hombre de mayor edad sufrió una lesión en la cabeza que le ocasionó abundante sangrado.

La escena generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes, debido al ruido y la confusión, creyeron que se trataba de un hecho con armas de fuego y solicitaron la intervención de las autoridades estatales y municipales.

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Como parte del operativo, una paramédica de la Policía Municipal brindó atención prehospitalaria al lesionado. Tras ser valorado, se determinó que no presentaba heridas que ameritaran su traslado a un hospital, por lo que abandonó el lugar por sus propios medios.

La presencia de varias patrullas y unidades de emergencia atrajo la atención de numerosos vecinos, quienes permanecieron atentos mientras las corporaciones controlaban la situación.

Finalmente, las autoridades policiacas confirmaron que el reporte de supuestas detonaciones de arma de fuego resultó infundado y que todo se derivó de una riña entre familiares.