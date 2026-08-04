México y Japón lanzan diálogo económico para ampliar comercio, inversión y cooperación tecnológica

México y Japón acordaron reforzar su relación económica, política y científica mediante la creación de nuevos mecanismos de cooperación, durante una reunión encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi.

El encuentro se realizó el lunes 3 de agosto en la Ciudad de México, como parte de la visita del canciller japonés al país. Ambos funcionarios anunciaron el próximo lanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel México-Japón, cuya primera reunión deberá celebrarse durante el actual año fiscal japonés.

El mecanismo permitirá abordar asuntos como inteligencia artificial, economía digital, seguridad económica, energía y fortalecimiento de cadenas de suministro. También buscará ampliar la presencia de empresas japonesas en México y mejorar las condiciones para nuevas inversiones vinculadas con el Plan México.

¿Qué acuerdos alcanzaron México y Japón?

Los cancilleres convinieron crear un grupo de trabajo conjunto con funcionarios de alto nivel para dar seguimiento a la relación bilateral durante los próximos años.

También acordaron fortalecer la cooperación científica y tecnológica, mantener la coordinación dentro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y ampliar los proyectos de desarrollo entre ambas naciones.

Noticia Destacada México envía más de 718 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela; Armada zarpa desde Veracruz por instrucción de Claudia Sheinbaum

Velasco y Motegi destacaron que en 2027 se conmemorarán 140 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Un año antes también se celebrará el aniversario 130 de la migración japonesa a México.

Durante la reunión, el representante mexicano expresó solidaridad por las víctimas y los daños ocasionados por el terremoto registrado en Kumamoto el 28 de julio. El ministro japonés agradeció el mensaje del Gobierno y del pueblo de México.

Comercio entre México y Japón aumenta 4%

De acuerdo con la información presentada durante el encuentro, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó 9 mil 900 millones de dólares entre enero y mayo de 2026, monto 4 por ciento superior al registrado en el mismo periodo del año anterior.

Japón solicitó mantener un ambiente favorable para sus empresas instaladas en territorio mexicano. Velasco respondió que el Gobierno federal mantendrá el diálogo con el sector privado para impulsar la inversión y fortalecer la relación económica.

Los funcionarios también conversaron sobre cooperación energética. Japón recordó la compra de un millón de barriles de petróleo mexicano, acordada durante una llamada entre los gobiernos de ambos países en abril.

COMUNICADO. "Secretario Velasco y ministro Motegi acuerdan establecer Grupo de Trabajo para ampliar y fortalecer relaciones México-Japón."https://t.co/5dJ9kxR2Rh pic.twitter.com/uqyj4hpEEx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 3, 2026

México y Japón preparan programa para enfrentar el sargazo

Otro de los acuerdos fue avanzar en un proyecto conjunto para atender la presencia de sargazo en el Caribe mexicano.

La iniciativa se desarrollará mediante las agencias de cooperación de ambos países y buscará fortalecer las capacidades técnicas para prevenir, contener y aprovechar esta alga marina.

México y Japón también intercambiaron perspectivas sobre los retos en la región Asia-Pacífico, la relación mexicana con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la coordinación dentro del G20. Motegi realiza una gira regional que incluye México, Panamá, Ecuador y Trinidad y Tobago.

IO