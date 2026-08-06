Mañanera de hoy 6 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 6 de agosto.
Actualizar narración
06/08/2026 a las 07:47
Decisiones, señala, que deben sustentarse en evidencia, protejan el medio ambiente y generen un mayor beneficio para el pueblo de México.
06/08/2026 a las 07:46
Ruiz Gutiérrez destaca que el trabajo de la comisión que continúa, confirma la importancia que le da la Presidenta de México a que la comunidad científica participe en la toma de decisiones públicas.
06/08/2026 a las 07:46
"El propósito fue realizar una evaluación rigurosa de las técnicas de exploración y extracción, así como sus posibles implicaciones ambientales, sociales y económicas" dijo.
06/08/2026 a las 07:45
El objetivo de buscar a estos expertos fue para analizar la factibilidad de aprovechamiento del gas natural proveniente de diferentes yacimientos.
06/08/2026 a las 07:45
Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de SECIHTI, indica que a su dependencia se le encargó convocar a un grupo de expertas y expertos.
06/08/2026 a las 07:44
También como un comité de apoyo, de asesoría, de investigación para la planeación energética de México.
06/08/2026 a las 07:44
Y agrega que a esta comisión se le ha propuesto que siga apoyando no solamente en la definición de la producción de gas natural.
06/08/2026 a las 07:44
La presidenta Sheinbaum Pardo aclara que la investigación en este campo no ha terminado.
06/08/2026 a las 07:43
Este jueves se presentarán los primeros resultados del análisis de la Comisión de Gas No Convencional.
06/08/2026 a las 07:42
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 6 de agosto.
IO