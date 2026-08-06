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Mañanera de hoy 6 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 6 de agosto desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

6 de ago de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 6 de agosto.

Actualizar narración

06/08/2026 a las 07:47

Decisiones, señala, que deben sustentarse en evidencia, protejan el medio ambiente y generen un mayor beneficio para el pueblo de México.

06/08/2026 a las 07:46

Ruiz Gutiérrez destaca que el trabajo de la comisión que continúa, confirma la importancia que le da la Presidenta de México a que la comunidad científica participe en la toma de decisiones públicas.

06/08/2026 a las 07:46

"El propósito fue realizar una evaluación rigurosa de las técnicas de exploración y extracción, así como sus posibles implicaciones ambientales, sociales y económicas" dijo.

06/08/2026 a las 07:45

El objetivo de buscar a estos expertos fue para analizar la factibilidad de aprovechamiento del gas natural proveniente de diferentes yacimientos.

06/08/2026 a las 07:45

Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de SECIHTI, indica que a su dependencia se le encargó convocar a un grupo de expertas y expertos.

06/08/2026 a las 07:44

También como un comité de apoyo, de asesoría, de investigación para la planeación energética de México.

06/08/2026 a las 07:44

Y agrega que a esta comisión se le ha propuesto que siga apoyando no solamente en la definición de la producción de gas natural.

06/08/2026 a las 07:44

La presidenta Sheinbaum Pardo aclara que la investigación en este campo no ha terminado.

06/08/2026 a las 07:43

Este jueves se presentarán los primeros resultados del análisis de la Comisión de Gas No Convencional.

06/08/2026 a las 07:42

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 6 de agosto.

IO