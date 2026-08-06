¡Riesgo sanitario! Cárcamo de agua en Campeche habría sido contaminado por basurero clandestino en el cementerio

En el cementerio municipal Siglo XXI fue implementado un operativo encabezado por la Vicefiscalía General Especializada en Delitos contra los Animales, el Ambiente y los Ecosistemas de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), ante la posible comisión de un delito ambiental derivado del presunto uso del terreno e inmediaciones como basurero clandestino.

Como resultado de las diligencias, siete personas fueron retenidas y trasladadas ante el Ministerio Público en calidad de aportadoras de datos.

El operativo se desplegó en el camposanto ubicado sobre la avenida José López Portillo, tras denuncias que señalaban un presunto manejo irregular de residuos al interior del inmueble.

Noticia Destacada Terror ambiental: Cementerio Siglo XXI de Campeche bajo investigación ministerial

Las acciones fueron encabezadas por personal de la Fgecam, con apoyo del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Protección Civil, quienes resguardaron el perímetro mientras agentes ministeriales realizaban las inspecciones correspondientes.

El operativo se realizó mediante una orden de cateo autorizada por un Juez de control, como parte de una carpeta de investigación relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente y ecosistemas.

De acuerdo con las denuncias recibidas, presuntamente personal del Ayuntamiento de Campeche y particulares utilizaban el cementerio Siglo XXI y predios colindantes como basurero clandestino, donde habrían sido encontrados residuos de riesgo que llegaron al cárcamo de agua, ocasionando contaminación y representando un riesgo para colonias cercanas.

El acceso al cementerio permaneció restringido durante varias horas mientras se desarrollaban las diligencias.

El vicefiscal Alexandro Brown Gantus