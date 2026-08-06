Noche violenta en Tulum: Acribillan a un hombre mientras conducía en la colonia La Veleta

Un hombre fue asesinado a balazos mientras conducía un automóvil deportivo Mustang en calles de la colonia La Veleta. Tras el ataque, la unidad terminó impactándose contra una vivienda, mientras los agresores escaparon del lugar a bordo de una motocicleta.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer sobre la calle 2 Sur, entre las calles 33 y 3 Poniente. De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Gerardo "N", alias "El Gato" o "El Güero".

Noticia Destacada Ataque armado en el centro de Tulum dejó a un hombre sin vida y una mujer lesionada

Asimismo, trascendió que en el pasado había sido detenido durante un operativo en el que presuntamente le fue asegurada un arma de fuego tipo escuadra y que anteriormente era propietario de un lavadero de autos que dejó de operar por causas no precisadas.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el conductor, quien perdió el control del automóvil debido a las lesiones y terminó estrellándose contra un inmueble.

El vehículo terminó impactado contra una vivienda y los agresores huyeron. / Especial

Elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia acudieron al sitio tras el reporte de detonaciones de arma de fuego. Al revisar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada para preservar los indicios y permitir el trabajo de los peritos y agentes ministeriales.

La Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho violento.