Comisión científica pide prohibir gas no convencional en Tampico-Misantla: estas son sus 10 conclusiones

La comisión científica convocada por el Gobierno de México para analizar la viabilidad de aprovechar los yacimientos de gas natural no convencional presentó sus primeros resultados durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El grupo, integrado por 54 especialistas de áreas científicas, tecnológicas y humanísticas, recomendó prohibir este tipo de explotación en la cuenca Tampico-Misantla debido a sus posibles consecuencias ambientales y sociales. La región comprende principalmente zonas de Veracruz y el sur de Tamaulipas.

La evaluación todavía no constituye una decisión definitiva sobre el aprovechamiento del gas no convencional en el resto del país. Los expertos plantearon continuar los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, pero únicamente si se cumplen estrictas condiciones técnicas, ambientales, hídricas y sociales.

La secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó que el análisis se dividió en cuatro áreas:

ingeniería agua impactos sociales y ambientales planeación y prospectiva

En el proceso también participaron instituciones como la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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¿Por qué la comisión pidió prohibir el gas no convencional en Tampico-Misantla?

Ana Paulina Gómora Figueroa, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, explicó que México cuenta con un recurso prospectivo estimado en 141.5 billones de pies cúbicos de gas natural no convencional, distribuido principalmente entre las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla.

Sin embargo, la comisión determinó que en Tampico-Misantla no deben realizarse actividades de aprovechamiento debido a criterios de protección ambiental, biodiversidad, densidad demográfica e impacto social.

#MañaneraDelPueblo. El comité de científicos propone 4 medidas para frenar la dependencia de la importación de gas natural: a) aumentar la energía eléctrica con energías renovables; b) aumentar la producción de gas en yacimientos no convencionales; c) cuidar el medio ambiente ;… pic.twitter.com/IB0z2OI99G — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 6, 2026

La recomendación fue respaldada por Claudia Sheinbaum, quien señaló que su gobierno reconocerá la inviabilidad social y ambiental de explotar esos recursos en la región. La mandataria explicó que Tampico-Misantla abarca principalmente Veracruz y parte del sur de Tamaulipas.

En contraste, el comité recomendó mantener bajo evaluación las cuencas de Burgos, en el noreste de Tamaulipas, y Sabinas-Burro-Picachos, localizada en áreas de Coahuila y Nuevo León. Cualquier proyecto dependerá de la comprobación de reservas, la disponibilidad de agua salada y la aplicación de tecnologías que reduzcan los efectos ambientales.

Estas son las 10 conclusiones sobre el gas no convencional en México

La comisión presentó una decena de conclusiones preliminares que deberán orientar los siguientes trabajos del Gobierno federal:

1. Acelerar la incorporación de energías renovables. La prioridad debe ser aumentar la generación eléctrica mediante fuentes limpias para disminuir el crecimiento de la demanda de gas natural.

2. Aplicar programas nacionales de eficiencia energética. Los especialistas propusieron mejorar el consumo en la industria, los edificios gubernamentales y otros sectores mediante equipos, normas y procesos más eficientes.

3. Incrementar la producción de gas convencional. Pemex deberá aprovechar el potencial existente en campos convencionales y eliminar o reducir la quema de gas asociado a la producción petrolera.

4. Prohibir la extracción en Tampico-Misantla. La comisión concluyó que el aprovechamiento de gas no convencional en esta cuenca debe descartarse por razones sociales y ambientales.

5. Confirmar la existencia de agua salada. Antes de considerar un proyecto en las otras cuencas deberán perforarse pozos de investigación hidrogeológica para comprobar que existen cuerpos profundos de agua salada.

6. Verificar las reservas reales de gas. El recurso prospectivo no garantiza que todo el volumen sea recuperable. Se requieren estudios y pozos exploratorios para determinar las reservas y la viabilidad económica.

7. Mejorar el manejo de residuos y subproductos. Los proyectos deberán adoptar prácticas de economía circular, tratamientos seguros y mecanismos para reducir los daños al medio ambiente.

8. Realizar consultas previas, libres e informadas. Las comunidades ubicadas en las zonas de influencia deberán conocer los riesgos, beneficios y características de los proyectos antes de que comience cualquier actividad.

9. Impulsar la proveeduría y el empleo local. El desarrollo de los proyectos deberá favorecer la participación de empresas regionales, trabajadores locales y componentes nacionales.

10. Crear un monitoreo científico externo e independiente. Especialistas ajenos a las operaciones deberán vigilar los acuíferos, el balance hídrico, la actividad sísmica y la conservación de los ecosistemas.

#MañaneraDelPueblo. El equipo de especialistas dan a conocer las 10 conclusiones más importantes de su propuesta: incorporar aceleradamente fuentes renovables de generación de energía eléctrica, entre otras. pic.twitter.com/ZOhi4Hs6aB — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 6, 2026

¿Qué condiciones se exigirían para utilizar el fracturamiento hidráulico?

Uno de los puntos centrales del análisis fue el consumo de agua. José Antonio Hernández Espriú, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, explicó que un pozo de fracturamiento hidráulico puede requerir entre 50 mil y 70 mil metros cúbicos.

Por esta razón, la comisión rechazó utilizar agua dulce superficial o subterránea comprometida para el consumo humano, la agricultura o la ganadería. La propuesta consiste en emplear exclusivamente agua salada localizada en formaciones profundas, siempre que los estudios demuestren que esos cuerpos están separados de los acuíferos de agua dulce.

También se recomendó reciclar y reutilizar al menos 75 por ciento del agua empleada, establecer circuitos cerrados para el tratamiento de los fluidos de retorno, evitar sustancias altamente tóxicas y publicar los productos químicos, volúmenes y procedimientos utilizados.

#MañaneraDelPueblo | Requisitos para evaluar la viabilidad técnica, ambiental y económica en la explotación de gas no convencional.



➡️ Para pasar de recursos prospectivos a reservas reales y confirmar la rentabilidad económica del proyecto, se requiere la perforación de pozos… pic.twitter.com/An8c0nZy7c — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 6, 2026

Sheinbaum pide a los 54 expertos continuar las investigaciones

Claudia Sheinbaum solicitó que los 54 integrantes del comité mantengan su acompañamiento durante las siguientes etapas del análisis. La presidenta explicó que las conclusiones son preliminares y que todavía debe comprobarse la presencia de agua salada y la existencia de reservas aprovechables.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua participará en la exploración hidrogeológica. Sheinbaum advirtió que, si no se encuentra agua salada suficiente, quedaría descartada la posibilidad de explotar gas no convencional en las regiones evaluadas.

La mandataria también pidió que toda la información sea pública y propuso habilitar espacios especiales en los portales de las secretarías de Energía y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. El Gobierno federal prevé presentar nuevos avances en la conferencia matutina dentro de aproximadamente dos meses o dos meses y medio.

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