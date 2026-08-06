¡Escándalo en el Centro de Mérida! Presunta infidelidad acaba con intervención de la policía

Agentes de la Policía Municipal de Mérida llevaron a cabo un operativo en inmediaciones del mercado San Benito, donde detuvieron a dos jóvenes tras un reporte relacionado con un presunto caso de conducta indebida contra una mujer.

De acuerdo con información obtenida, los policías intervinieron luego de recibir el aviso y procedieron a asegurar a los dos involucrados para esclarecer los hechos. Familiares de uno de los detenidos ofrecieron una versión distinta de lo que ocurrió.

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Según indicaron, el joven acudió al lugar para encontrarse con la mujer sin saber que ella, presuntamente, mantenía una relación con otra persona. Afirmaron que ambos fueron sorprendidos por el supuesto novio de la mencionada, situación que derivó en una discusión.

Afirmaron que, durante el altercado, la mujer acusó al joven de haberla tocado de manera indebida, versión que, aseguran, surgió para ocultar una presunta infidelidad. Sin embargo, ese señalamiento corresponde únicamente a la versión de los allegados del detenido y no fue confirmado por las autoridades.

Para esclarecer lo que sucedió, elementos de la Policía Municipal trasladaron a los dos jóvenes y a la mujer a las instalaciones de la corporación, donde se recabaron sus declaraciones como parte de las investigaciones.

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Un tercer joven, quien dijo que acompañaba a uno de los detenidos manifestó que la situación “era cuestión de tiempo”, al asegurar que, presuntamente, no sería la primera ocasión en que la mujer sostenía encuentros a escondidas. Esa afirmación forma parte de su testimonio y tampoco fue corroborada de manera oficial.

Las autoridades no informado si hay alguna persona imputada por algún delito. Será el resultado de las investigaciones el que determine si hubo alguna conducta delictiva o si el incidente derivó de un conflicto de carácter personal.