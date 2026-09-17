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Mañanera de hoy 17 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

Mañanera de hoy 17 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

Israel Olguín

Por Israel Olguín

17 de sept de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 17 de septiembre.

Actualizar narración

17/09/2026 a las 07:45

La jornada iniciará a las 7:00 horas cuando se realice la ceremonia para recordar a Los afectados y fallecidos por los sismos de 1985 y 2017.

17/09/2026 a las 07:44

Velázquez Alzúa señala que en este simulacro participarán las 32 entidades federativas.

17/09/2026 a las 07:43

Dicho simulacro se realizará a las 12:00 del día.

17/09/2026 a las 07:43

Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, presenta los detalles del simulacro nacional del próximo sábado 19 de septiembre.

17/09/2026 a las 07:41

Dicho informe hablará de las carreteras y caminos que se están haciendo con inversión pública e inversión mixta.

17/09/2026 a las 07:41

Este jueves se presentará el informe de resultados de la SICT y Banobras.

17/09/2026 a las 07:41

Laura Velázquez. titular de la CNPC, detallará el simulacro nacional del próximo sábado 19 de septiembre.

17/09/2026 a las 07:41

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 17 de septiembre.

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