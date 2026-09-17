Mañanera de hoy 17 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 17 de septiembre.
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17/09/2026 a las 07:45
La jornada iniciará a las 7:00 horas cuando se realice la ceremonia para recordar a Los afectados y fallecidos por los sismos de 1985 y 2017.
17/09/2026 a las 07:44
Velázquez Alzúa señala que en este simulacro participarán las 32 entidades federativas.
17/09/2026 a las 07:43
Dicho simulacro se realizará a las 12:00 del día.
17/09/2026 a las 07:43
Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, presenta los detalles del simulacro nacional del próximo sábado 19 de septiembre.
17/09/2026 a las 07:41
Dicho informe hablará de las carreteras y caminos que se están haciendo con inversión pública e inversión mixta.
17/09/2026 a las 07:41
Este jueves se presentará el informe de resultados de la SICT y Banobras.
17/09/2026 a las 07:41
Laura Velázquez. titular de la CNPC, detallará el simulacro nacional del próximo sábado 19 de septiembre.
17/09/2026 a las 07:41
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 17 de septiembre.
IO