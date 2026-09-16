Reportan a sujetos armados cerca de unidad deportiva Mario Villanueva en Playa del Carmen

Dos hombres que presuntamente portaban un arma de fuego fueron reportados cuando circulaban a bordo de una motocicleta frente a la Unidad Deportiva Mario Villanueva, en una zona transitada de Playa del Carmen.

El aviso fue realizado durante el día por ciudadanos que observaron a los individuos desplazarse de manera sospechosa por las inmediaciones del complejo deportivo, ubicado entre las avenidas 10 y 5.

De acuerdo con la información preliminar, en una imagen difundida en redes sociales se aprecia a uno de los hombres, quien vestía una playera rosa y gorra negra, con un objeto que aparenta ser un arma corta a la altura de la cintura.

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Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladaron al sector y realizaron recorridos por calles cercanas para tratar de localizar a los señalados.

Hasta la publicación de esta información no se había confirmado públicamente la detención de alguna persona.