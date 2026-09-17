“Ley Silla” aún no aterriza en el aeropuerto de Cancún; guardias denuncian jornadas de pie

La llamada “Ley Silla” tampoco parece haber “aterrizado” en el Aeropuerto Internacional de la ciudad (AIC). Guardias de seguridad privada asignados a la Terminal 2 aseguraron que continúan realizando sus jornadas prácticamente de pie, sin asientos ni áreas adecuadas para tomar descansos, mientras la administración aeroportuaria, a cargo de ASUR, mantiene silencio ante los señalamientos.

El caso expone nuevamente una situación que va más allá de la relación laboral entre los elementos de vigilancia y las compañías que los contratan: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) administra el espacio donde se presta el servicio, pero los trabajadores indicaron que nadie interviene para garantizar condiciones dignas dentro de la terminal.

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“Nosotros estamos parados todo el tiempo, no tenemos dónde sentarnos”, relató una de las agentes consultadas. Otra trabajadora aseguró que llegó a cubrir 16 horas de servicio porque solicitó doblar turno, aunque aclaró que no fue obligada a hacerlo. La condición, dijo, fue la misma durante toda la jornada: permanecer de pie.

La “Ley Silla” obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo y garantizar descansos periódicos a los trabajadores cuyas actividades lo permitan. Otros empleados sí cuentan con espacios —insuficientes, pero los hay— para recuperarse durante determinados lapsos.

Maletero dijo que los pasajeros que esperan durante horas se tiran en el piso y se ve mal / Rodolfo Flores

“Nosotros sí podemos sentarnos, pero la verdad no hay muchas sillas; incluso los pasajeros que a veces están durante horas se tiran en el suelo y se ve muy mal”, dijo un maletero.

“No hay mucha gente hoy por ser festivo, pero tampoco hay suficientes áreas de descanso. Nuestro vuelo se retrasó un par de horas y nos tocó suelo”, dijo Alberto, visitante nacional.

En Quintana Roo, la Secretaría del Trabajo inició desde enero las inspecciones para verificar el cumplimiento de dicha legislación, pero en la terminal aérea el reclamo —al menos entre los guardias de seguridad— persiste.

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El señalamiento se suma a una larga lista de inconformidades que durante años han colocado al aeropuerto de Cancún en el centro de las críticas de comerciantes, transportistas, trabajadores y turistas, entre ellas restricciones y conflictos con prestadores de servicios, señalamientos por transporte irregular, cobros, condiciones laborales y quejas de pasajeros.

A 27 años de que ASUR asumió la operación del aeropuerto, las inconformidades se han convertido en una constante, mientras las respuestas y acciones para atenderlas son cuestionadas por los propios afectados. La situación ocurre precisamente cuando la terminal enfrenta un escenario distinto al de los años de crecimiento acelerado. El martes 15 de septiembre registró 286 operaciones, la cifra más baja reportada en lo que va de 2026, mientras que ayer fueron 288.

Usuarios denunciaron problemas que afectan la experiencia dentro de las instalaciones / Rodolfo Flores

El contraste resulta inevitable: mientras ASUR impulsa obras de modernización y expansión en las terminales y presenta al aeropuerto como una infraestructura estratégica para el turismo, trabajadores y usuarios continúan denunciando problemas que afectan la experiencia dentro de las instalaciones.

La empresa obtiene ingresos tanto por el tránsito de pasajeros como por la explotación de espacios comerciales. En el caso de Cancún, la propia compañía reconoce el peso que tiene esta terminal en sus resultados: en el 2025, el aeropuerto representó 58.4 por ciento de los ingresos de ASUR y más de 72 por ciento de su tráfico de pasajeros en México.

El reclamo de los guardias deja en claro que la situación no sólo tiene que ver con las empresas de seguridad, sino también con la responsabilidad de ASUR respecto de las condiciones de quienes trabajan diariamente dentro de las instalaciones que administra