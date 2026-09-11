¿Habrá megapuente el 15 y 16 de septiembre en Yucatán? Esto dice la Segey

En Yucatán no habrá megapuente por las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, por lo que estudiantes de educación básica deberán acudir a las escuelas con normalidad durante la jornada del martes 15 de septiembre.

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), el único día considerado inhábil con motivo de las fiestas patrias será el miércoles 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de México.

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Por lo tanto, el martes 15 de septiembre sí habrá clases normales en las escuelas de educación básica de Yucatán, pese a que en esa fecha suelen realizarse ceremonias, festivales y actividades relacionadas con la Independencia.

La disposición significa que no se contempla un puente de dos días para los estudiantes, ya que el calendario escolar establece únicamente la suspensión de actividades para el 16 de septiembre.

¿Habrá clases el 15 de septiembre en Yucatán?

Los alumnos deberán presentarse a sus planteles el martes 15 de septiembre, debido a que esta fecha no está considerada como día de suspensión de clases en el calendario escolar aplicable en Yucatán.

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En cambio, el miércoles 16 de septiembre será día inhábil, por lo que las actividades escolares se reanudarán posteriormente conforme al calendario establecido por la Segey.

De esta manera, las familias y estudiantes de Yucatán deberán tomar en cuenta que el 15 de septiembre no será día de descanso escolar, por lo que no habrá megapuente por las fiestas patrias y solamente se tendrá libre el miércoles 16 y retomar actividades el jueves 17.