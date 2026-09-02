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Mañanera de hoy 2 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 2 de septiembre desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

2 de sept de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 2 de septiembre.

Actualizar narración

02/09/2026 a las 07:43

La consejera jurídica señala que a la fecha en el balance legislativo se han realizado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales.

02/09/2026 a las 07:43

Alcalde Lujan destaca el nuevo pacto social, que pone en el centro al pueblo, como directriz de esta administración.

02/09/2026 a las 07:41

La funcionaria informará sobre los cambios constitucionales así como de las reformas y nuevas leyes que se han impulsado en estos dos años.

02/09/2026 a las 07:42

Hoy presentará su informe Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia.

02/09/2026 a las 07:41

Por esta razón, estarán acudiendo a Palacio Nacional secretarios de estado y directores de organismos descentralizados del gobierno.

02/09/2026 a las 07:40

Este miércoles en la conferencia mañanera se dará inicio a la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

02/09/2026 a las 07:40

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 2 de septiembre.

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