Gobierno federal destaca 27 reformas constitucionales y 76 cambios legales en glosa de su Segundo Informe

Como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este miércoles 2 de septiembre desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional un balance sobre los cambios constitucionales y legales impulsados durante su administración.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que hasta ahora se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales, las cuales, afirmó, buscan recuperar el sentido social de la Constitución y fortalecer la soberanía nacional.

El balance incluyó modificaciones relacionadas con energía, seguridad, justicia, democracia, programas sociales, derechos laborales, vivienda, medio ambiente, derechos de las mujeres y reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos.

¿Qué reformas destacó Luisa María Alcalde?

La consejera jurídica agrupó los cambios legislativos en distintos ejes. En materia de soberanía, destacó el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, así como la recuperación de los trenes de pasajeros y medidas para proteger el maíz nativo y prohibir el maíz transgénico.

También mencionó reformas para impedir la reelección y el nepotismo, así como la transformación de organismos como el INAI, IFT y Cofece en nuevas instituciones.

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En seguridad, señaló cambios para combatir delitos como extorsión, tráfico de fentanilo, lavado de dinero, tráfico de armas, facturación falsa y feminicidio.

Sheinbaum defiende cambios al Poder Judicial y programas sociales

Otro de los puntos centrales fue la reforma al Poder Judicial, que permitió la elección popular de ministros, magistrados y jueces, además de la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y nuevos mecanismos de evaluación.

En el ámbito social, Alcalde destacó la incorporación de diversos Programas para el Bienestar como derechos constitucionales, con apoyos dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, campesinos, estudiantes y pescadores.

También recordó las reformas orientadas a reducir paulatinamente la jornada laboral a 40 horas semanales, combatir la brecha salarial entre mujeres y hombres y otorgar seguridad social a trabajadores de plataformas digitales.

Sheinbaum afirma que reformas recuperan el sentido social de la Constitución

Tras la exposición, Claudia Sheinbaum sostuvo que los cambios aprobados representan una transformación del marco constitucional mexicano.

La Presidenta hizo un recorrido histórico desde las constituciones de 1824, 1857 y 1917 y aseguró que las reformas recientes buscan recuperar derechos sociales que, desde su perspectiva, fueron debilitados durante el periodo neoliberal.

#MañaneraDelPueblo. Explica @LuisaAlcalde los cambios constitucionales para impulsar los derechos de las mujeres como la igualdad sustantiva, la seguridad y protección contra las violencias de género y prevención, investigación y sanción a los feminicidios. pic.twitter.com/hpp5IIzmgb — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 2, 2026

Destacó especialmente el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, así como las reformas relacionadas con vivienda, salud, educación y programas sociales.

Sheinbaum afirmó que el nuevo marco legal también fortalece la soberanía nacional y amplía la participación ciudadana, en particular con la elección popular de integrantes del Poder Judicial.

El balance legislativo forma parte de la serie de exposiciones que el Gobierno federal realiza durante las conferencias matutinas para profundizar en los distintos rubros presentados en el Segundo Informe de Gobierno.

IO