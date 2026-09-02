“Puede ser estresante": Desvíos, filtros y largas esperas complican el acceso de pasajeros al aeropuerto de Cancún

Mientras el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) invierte, en un lapso de cinco años, 8 mil millones de pesos en el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Cancún, viajeros aseguran que resulta un peregrinar acceder a las terminales aéreas debido a las múltiples desviaciones, así como llegar a las salas de espera. “Si no tienes tu credencial de elector, ahora es casi imposible que puedas pasar para abordar tu vuelo”, señaló la pasajera Teresa Puerto.

“Los aeropuertos pueden ser estresantes, por lo que es útil saber cómo abordar un avión de manera eficiente. Toma tu boleto, identificación y pasaporte (si es necesario). Pasa por seguridad. Una vez que hayas pasado por el filtro, encuentra tu puerta de abordaje. Espera a que comience el embarque. Esto suele ocurrir 30 minutos antes de la salida”, mencionó.

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Además de la tensión que genera la documentación y el acceso a las salas de abordaje, el sector hotelero ha manifestado su preocupación por la persistencia de malos tratos a turistas en las aduanas, a pesar de los esfuerzos de capacitación. Jesús Almaguer, expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, señaló que esta situación está provocando que destinos como República Dominicana se beneficien del turismo brasileño y colombiano que México está perdiendo.

Subrayó la necesidad de un mayor compromiso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Migración y Aduanas para mejorar la experiencia de los visitantes.

Mientras tanto, la autoridad estatal asegura que, mediante las reuniones de la Mesa Aeropuerto, que deberían realizarse una vez al mes, se ha abordado el tema migratorio, con el objetivo de reducir a 30 minutos el tiempo máximo de espera para el ingreso de turistas o pasajeros internacionales al territorio nacional.

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Pese a ello, pasajeros de vuelos internacionales, como Josué Altamirano y Pablo Casas, aseguraron que, aun siendo viajeros nacionales, el proceso migratorio resulta tardado. A esto se suma el tiempo de espera previo para recoger el equipaje y determinar si en el área de aduanas corresponde el semáforo rojo o verde.

“Si llega a tocar semáforo rojo, entonces es otro largo proceso porque el personal obliga a abrir las maletas, realiza una revisión exhaustiva y pone cualquier pretexto para cuestionar la procedencia y la propiedad comprobable de algún aparato electrónico”, abundaron.