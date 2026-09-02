Salió de Muna buscando el sueño americano y terminó en un basurero de Tijuana: la historia de Eleazar desaparecido hace dos décadas

Después de dos décadas de incertidumbre, Eleazar Ortiz, originario del municipio de Muna, regresó a su tierra natal tras ser localizado con vida en Tijuana, Baja California, donde permanecía en situación de calle.

Eleazar salió de Muna hace aproximadamente 25 años con el sueño de llegar a Estados Unidos; sin embargo, tras ser deportado, se le perdió el rastro en la zona fronteriza y desde entonces su familia no volvió a tener noticias de él.

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El esperado reencuentro fue posible gracias a las redes sociales. Un video difundido en plataformas mostró a Eleazar en condiciones de vulnerabilidad, viviendo en un basurero de Tijuana.

Al observar las imágenes, sus familiares de la colonia San Andrés de Muna, lo reconocieron y comenzaron las gestiones para localizarlo y ayudarlo a regresar a su hogar.

La localización se concretó mediante un operativo en el que participaron el Ayuntamiento de Tijuana, la Organización de Rescate Rodríguez y autoridades municipales de Muna.

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Al conocer el caso, las autoridades municipales viajaron personalmente a Tijuana para coordinar las acciones de rescate, además de brindar acompañamiento legal, cubrir los gastos de hospedaje y costear con recursos propios el traslado aéreo de Eleazar de regreso a Yucatán.

Luego de 20 años, Eleazar finalmente pudo reencontrarse con sus familiares, quienes agradecieron el apoyo de las personas que difundieron el caso en redes, así como de las autoridades y organizaciones que hicieron posible el regreso a casa.