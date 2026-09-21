Mañanera de hoy 21 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 21 de septiembre.
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21/09/2026 a las 07:43
Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presenta la sección 'Quien es quién en los precios'.
21/09/2026 a las 07:41
Sheinbaum Pardo aclara que a partir del 1 de octubre se comenzará a informar de otros temas, como las iniciativas que ya fueron enviadas al Congreso.
21/09/2026 a las 07:41
"Han sido cerca de 600 mil personas las que sumando todos los todas las asambleas, hemos logrado reunir", señala la mandataria.
21/09/2026 a las 07:41
Y aclara que el próximo fin de semana este fin de semana cerraría presentado el informe en Guerrero, Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco y Ciudad de México.
21/09/2026 a las 07:40
La Presidenta de México informa que al cierre de ayer domingo 20 de septiembre, ya se ha presentado el Informe de Gobierno en 26 entidades.
21/09/2026 a las 07:40
Hoy se presentará el informe por parte de la Secretaría de Educación Pública.
21/09/2026 a las 07:40
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 21 de septiembre.
IO