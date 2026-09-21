Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 21 al 26 de septiembre? Consulta placa y engomado

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 14 al 19 de septiembre de 2026:

Lunes 21 de septiembre:

Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 22 de septiembre:

Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 23 de septiembre:

Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

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Jueves 24 de septiembre:

Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 25 de septiembre:

Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 26 de septiembre:

En el 4to. sábado de septiembre en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan los vehículos con holograma 1 y terminación de placa en número par, así como trodos los que cuenten con holograma 2 de verificación y los autos foráneos. Los autos con Holograma 0 y 00 circulan con normalidad.

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