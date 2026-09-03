¡Campeche se pinta de colores! Más de 100 payasos llegarán para tres días de talleres, desfiles, espectáculos y competencias.

Si hay algo que no faltará en Campeche durante tres días serán las narices rojas, los zapatos enormes, los rostros pintados y, sobre todo, las carcajadas. La ciudad volverá a convertirse en territorio de los 'doctores de la risa' con la realización del Congreso Internacional de Payasos 'Campeche se pinta de colores: ¡El último y nos vamos!', del 21 al 23 de septiembre.

Más de 100 payasos llegarán desde distintos puntos de México para compartir trucos, experiencias, talleres y espectáculos, pero esta vez la fiesta cruzará fronteras: por primera ocasión participarán representantes de Perú y posiblemente de Chile. Lo que comenzó como un encuentro nacional terminó convirtiéndose en internacional gracias al interés de los artistas extranjeros por conocer y competir en tierras campechanas.

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Y aunque pueda parecer que en Campeche los payasos aparecen solamente cuando hay una fiesta infantil, la realidad es que existen 42 payasos registrados. Entre ellos, alrededor de 22 a 25 integran la asociación civil 'Risas que Transforman', cuyos integrantes llevan su oficio más allá de los escenarios.

Con sus maletas cargadas de maquillaje, pelucas, ocurrencias y narices rojas, estos artistas visitan colonias y comunidades donde viven familias en condiciones de vulnerabilidad, además de casas hogar y hospitales. Ahí, donde muchas veces sobran las preocupaciones y faltan motivos para sonreír, aparecen ellos para regalar un poco de alegría.

Crispin, Dumpy, Astillita de la R, Betito Show, Garnachito y Clavito de la Punta Chueca explicaron que el congreso comenzará el 21 de septiembre con talleres y conferencias en el Centro Cultural 'La Luciérnaga'. Habrá talleristas locales como Dumpy, quien compartirá sus conocimientos sobre magia, y Crispín, con una propuesta relacionada con el personaje de vagabundo.

Por la tarde, a las 17:30 horas, las narices rojas tomarán las calles. Los payasos partirán desde las letras de Campeche rumbo al Domo del Jaguar en un desfile en el que habrá dulces, sorpresas y ocurrencias capaces de arrancar una sonrisa a quienes se encuentren con la colorida caravana.

La noche continuará con espectáculos y competencias, además del Show de Gala 'Los Candiles de la Calle', procedente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El 22 de septiembre habrá más talleres, presentaciones y concursos, entre ellos los de maquillaje 'Trampa' y 'Vagabundo', así como actuación individual, con premios en efectivo.

Pero la gran batalla será por el 'Zapatito de Oro', trofeo que todos quieren llevarse a casa. El 23 de septiembre, en Playa Bonita, payasos con más de una década de trayectoria disputarán el reconocimiento ante un jurado proveniente de diferentes Entidades del país.

Durante ocho minutos, cada competidor tendrá que demostrar que detrás del maquillaje, la peluca y los zapatos gigantes existe algo más que una cara graciosa: creatividad, técnica, experiencia y ese difícil talento de hacer reír. En tres días, entre colores, música, maquillaje y carcajadas, los payasos mexicanos buscarán conquistar algo no tan sencillo: la sonrisa de las familias campechanas.