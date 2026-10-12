Matan a agente de la FGR en Almoloya de Juárez tras enfrentamiento armado; hay tres detenidos

Un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) murió y otro resultó herido durante un enfrentamiento armado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en el ataque contra los elementos federales.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo 11 de octubre en la comunidad de San Agustín Altamirano, segunda sección, cuando los agentes realizaban labores de investigación y fueron atacados por sujetos armados que viajaban en un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres descendieron de la unidad y presuntamente abrieron fuego contra los investigadores, lo que provocó un intercambio de disparos.

¿Qué pasó con los agentes de la FGR en Almoloya de Juárez?

Durante el enfrentamiento, dos integrantes de la FGR recibieron impactos de bala, por lo que fueron trasladados a una clínica para recibir atención médica.

Sin embargo, uno de ellos, identificado como Marco Antonio, falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Su muerte fue confirmada al llegar al centro médico.

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El segundo agente recibió atención médica, aunque hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre su estado de salud.

¿Quiénes son los detenidos por el ataque contra agentes federales?

Tras la agresión, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), policías estatales y municipales desplegaron un operativo de seguridad en la zona para localizar a los presuntos responsables.

Como resultado de estas acciones, tres hombres fueron detenidos, identificados como Ismael, de 46 años; Rubén, de 50 años, y Darío, de 26 años.

Los sospechosos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar su situación jurídica.

Investigan enfrentamiento armado en el Estado de México

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque, identificar la participación de los detenidos y establecer el motivo de la agresión contra los agentes de la FGR.

Hasta ahora, los reportes no precisan qué investigación realizaban los elementos federales cuando ocurrió el enfrentamiento ni si existen otros presuntos responsables.

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales.

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