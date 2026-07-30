Jueves violento: Sujetos matan a balazos a una mujer en la Región 235 de Cancún

Dos hombres armados atacaron a balazos a una mujer sobre la calle 116 con 91 en las inmediaciones de la Región 235 dejándolos sin signos vitales tendidos sobre el pavimento.

Testigos oculares mencionaron que fueron dos los hombres que arribaron a pie dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron corriendo en la zona.

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Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar de los hechos y procedieron con el acordamiento de la zona para la preservación de los indicios y casquillos percutidos ubicados en el lugar del ataque.

Se implementó un despliegue policía con los alrededores sin tener resultados ya que las autoridades policiacas no reportaron ninguna detención.