Asesinan al periodista Hamurabi Huesca Manzano, director del portal Pinotepa Comunic

El periodista Hamurabi Huesca Manzano, fundador y director del portal informativo Pinotepa Comunica, fue asesinado durante un ataque armado en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa de Oaxaca.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el comunicador no era el objetivo directo del atentado.

El comunicador con el oficio de taxista, se encontraba en un inmueble del barrio La Planta esperando a un cliente para brindarle un servicio de transporte.

El blanco de los criminales era dicho cliente, identificado como Darío Armando Santiago Aguilar, alias "El Darío", señalado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia de la zona.

Sobre el modus operandi sujetos armados a bordo de una motocicleta irrumpieron en la vivienda ubicada entre las calles 9.ª Poniente y 13.ª Sur y abrieron fuego directamente.

El periodista murió en el lugar de los hechos. "El Darío" falleció horas más tarde en un hospital regional a consecuencia de las heridas, y un tercer hombre (identificado con las iniciales O. F. M. M.) también perdió la vida en el sitio.