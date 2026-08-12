Q. Roo registró reducción de homicidios dolosos, pero Cancún acumuló cinco asesinatos en un día

Mientras la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, dio a conocer que Quintana Roo ocupa el tercer lugar entre las entidades con mayor disminución en su promedio diario de homicidio doloso en el comparativo de enero a julio del 2025 respecto del mismo periodo del 2026, el municipio Benito Juárez vivió ayer una ola de violencia que dejó al menos cinco personas asesinadas.

Al hacer un comparativo entre los primeros siete meses del 2025 y el mismo periodo del 2026, la entidad registró una disminución de 60.4% en los homicidios dolosos diarios; sin embargo, Quintana Roo sumó 12 de estos casos en los primeros 11 días de agosto, 5 de ellos solamente en Cancún durante las primeras horas de este martes, lo que deja en claro que la violencia no da tregua.

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Valle del terror

El caso de Valle Verde resulta particularmente preocupante por la repetición de hechos violentos en un periodo corto. En menos de una semana se han registrado un homicidio, dos personas heridas de bala y este martes un ataque que dejó tres muertos y dos lesionados de gravedad.

Pero para los ciudadanos, el problema no se limita a esa colonia irregular, sino que se extiende a toda la ciudad. En un sondeo realizado entre habitantes de Cancún, la inseguridad aparece como una de las principales preocupaciones. Los ciudadanos consultados coinciden en que, independientemente de las cifras oficiales, los hechos violentos generan una sensación permanente de vulnerabilidad.

Residentes demandaron frenar el narcomenudeo y la carencia de oportunidades entre la juventud / Gabriel Alcocer

“Uno ya no sabe cuándo va a pasar algo. Sales a trabajar y quieres regresar con tu familia, pero en cualquier parte te sientes inseguro”, comentó Luis Fernando.

Por su parte, el joven Jonahthan señaló que la presencia de policías no siempre se percibe en las regiones y colonias más alejadas: “En las zonas donde vivimos (Región 71) hace falta más vigilancia, porque muchas veces las patrullas llegan cuando ya ocurrió todo”.

Un tercer entrevistado coincidió que las autoridades deben reforzar la prevención y no únicamente reaccionar después de que ocurren los ataques. “Que haya menos homicidios en las estadísticas es bueno, pero cuando ves que matan a varias personas en un solo día, la preocupación sigue”, expresó la comerciante Delia.

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Una madre de familia y su pareja pidieron mayor vigilancia en las colonias irregulares, mientras que otro ciudadano consideró necesario atender también problemas como el narcomenudeo y la falta de oportunidades para los jóvenes.

El repunte de hechos violentos en Cancún durante agosto revela que la violencia sigue dejando víctimas.