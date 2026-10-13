Un grupo de jóvenes residentes en la exclusiva zona residencial de Lomas de Angelópolis agredió a un conductor de la plataforma Uber y causó severos daños a su automóvil. Los hechos ocurrieron en el acceso al clúster Rincón de los Reyes, en la jurisdicción del municipio de San Andrés Cholula.

El altercado se originó mientras el conductor de plataforma esperaba la autorización correspondiente y el registro en la caseta de vigilancia para ingresar al fraccionamiento y brindar un servicio. Fue durante este espacio en donde el grupo de jóvenes decidió agredir y vandalizar el vehículo.

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Así fue como el grupo de jóvenes agresión al conductor de Uber

Mientras el conductor esperaba que el personal de seguridad le autorizará la entrada para poder completar su servicio, los jóvenes cansados de esperar su entrada y que se presume se encontraban en estado de ebriedad; bajaron de su vehículo para comenzar a gritar al conductor de Uber.

Los agresores comenzaron a agredir verbalmente al conductor para posteriormente comenzar a patear el vehículo. Entre las agresiones registradas, uno de los presuntos implicados, señalado preliminarmente en redes sociales como Israel "N", lanzó una botella de cristal directamente contra la unidad, provocando el rompimiento del medallón.

#ReporteNEGRO 🚨 Jóvenes agreden a conductor de #Uber y vandalizan su auto en Lomas de Angelópolis. #Puebla #Cholula #Seguridad https://t.co/gB7f0zX11F — Página Negra (@LaPaginaNegraMX) October 13, 2026

El incidente quedó registrado en video por la cámara de seguridad, lo que provocó una rápida difusión en plataformas digitales. En las grabaciones se observa el momento exacto de la agresión e identificaciones parciales de los involucrados, quienes fueron etiquetados en redes sociales bajo el término de "juniors".

Tras darse a conocer las imágenes, usuarios y habitantes de la zona exigieron la intervención de las autoridades locales de seguridad pública de San Andrés Cholula para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones pertinentes.

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