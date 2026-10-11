Muere joven de la Guardia Nacional originaria de Santiago Miahuatlán en Quintana Roo

Yatziri Jiménez Lezama, una joven de 23 años de edad e integrante activa de la Guardia Nacional, perdió la vida tras sufrir un accidente vial mientras viajaba a bordo de una motocicleta en el estado de Quintana Roo. La víctima era originaria del municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla.

El percance carretero ocurrió sobre el libramiento de la autopista Mérida-Cancún, en las inmediaciones del puente del Tren Maya y las cercanías del aeropuerto. De acuerdo con los reportes, la integrante de la corporación federal viajaba acompañada por otra persona en la unidad motorizada cuando sufrieron el accidente.

Falleció Yatziri Jiménez Lezama a los 23 años de edad. / Redes sociales.

Tras el reporte del hecho, al lugar acudieron cuerpos de emergencia y compañeros de la Guardia Nacional para brindar los primeros auxilios. Sin embargo, al ser valorada por los paramédicos, se confirmó que Yatziri Jiménez Lezama ya no contaba con signos vitales debido a las severas lesiones.

Por otro lado, la persona que viajaba como su acompañante resultó con heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia a un hospital. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y servicios periciales se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona, las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

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