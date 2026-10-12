Delegada del Bienestar en Puebla publica video recibiendo un masaje en su oficina

La delegada del Bienestar en Puebla, Natalia Suárez del Real, se encuentra en medio de la polémica después de que en redes sociales se difundiera un video de la funcionaria recibiendo un masaje en su oficina. Las imágenes han desencadenado una ola de cuestionamientos y críticas por parte de la opinión pública.

En el clip difundido, Suárez del Real explica que se encuentra relajándose junto a una amiga a quien identifica como Yara, luego de una jornada de trabajo y de haber compartido alimentos con integrantes de un grupo al que la misma funcionara se refiere como “nuestros amigos de la 3 de octubre”.

🔴 La delegada del Bienestar en Puebla, Natalia Suárez del Real, generó cuestionamientos tras difundirse imágenes en las que aparece recibiendo un masaje en su oficina. No es la primera vez que la funcionaria está bajo críticas, pues meses atrás fue señalada por organizar una fiesta de lujo inspirada en la temática de El Gran Gatsby. https://t.co/9PI2tIRW9z — Azucena Uresti (@azucenau) October 12, 2026

Posteriormente, la funcionaria menciona que era el momento de descansar, al final de su mensaje, Natalia reconoce que la sesión de masaje le comenzaba a provocar sueño y procede a despedirse de las personas que siguen la grabación, terminando con el video que fue compartido.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios al video de Natalia Suárez del Real?

La publicación generó comentarios de rechazo por parte de usuarios y sectores opositores, quienes señalaron una contradicción entre la conducta mostrada en las imágenes por parte de la delegada del Bienestar y los lineamientos de austeridad y ética institucional de la administración pública.

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Hasta el momento, la grabación compartida por la funcionaria no permite determinar si el hecho se llevó a cabo dentro del horario laboral reglamentario o si implicó el uso de recursos públicos financieros.

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