Morena defiende las coordinaciones para quienes no ganaron las encuestas

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, habló sobre las designaciones de coordinaciones municipales de Andrea Chávez en Ciudad Juárez y de Célida López en Hermosillo, Sonora, quienes habían perdido en sus contiendas internas.

De acuerdo con las declaraciones de la presidenta nacional del partido, las decisiones se basaron en los resultados que se obtuvieron en los resultados de las encuestas públicas, esto mencionó Ariadna Montiel.

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“Sobre el tema de la definición de la compañera Andrea Chávez y de la compañera Célida López de Sonora, como ustedes vieron los resultados, tenemos una competencia importante entre el primer y segundo lugar, no así en todos los casos, y como lo hemos definido, con base en ello la Comisión Nacional de Elecciones, en su conjunto tomamos estas dos definiciones y ese es el motivo. Hay una encuesta que es pública, se conocen los resultados y es a partir de esa decisión que vamos avanzando”

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Morena sigue avanzado en su proceso interno

La dirigente nacional del partido, también afirmó que ya se abrió el registro para la municipal, el cual se va a cerrar el domingo 18 de octubre de 2026, mientras que todavía no existe una fecha para los distritos locales.

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