Morena designa a Julieta Ramírez como coordinadora en Baja California rumbo a 2027

Morena designó a Julieta Ramírez Padilla como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, dentro de su proceso de organización rumbo a las elecciones de 2027.

El nombramiento fue anunciado este martes 15 de septiembre por Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Ramírez recibió la constancia correspondiente durante un acto realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México.

La senadora con licencia encabezará ahora las tareas políticas y de organización territorial del partido en Baja California de cara al proceso electoral del próximo año.

Julieta Ramírez asume coordinación de Morena en Baja California

La nueva responsabilidad coloca a Ramírez como una de las principales figuras de Morena rumbo a la renovación de la gubernatura estatal en 2027.

La designación como coordinadora no equivale todavía, por sí misma, al registro formal de una candidatura ante la autoridad electoral. Sin embargo, medios que cubrieron el proceso la perfilan como posible candidata de Morena y sus aliados para la elección estatal.

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La definición forma parte de una serie de nombramientos que Morena realiza en entidades donde habrá elecciones locales en 2027.

¿Quién es Julieta Ramírez?

Julieta Ramírez es originaria de Mexicali, Baja California, y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California.

También cuenta con estudios de maestría en Administración Pública y formación complementaria en áreas como Derecho, Política Internacional, Políticas Públicas y Derechos Humanos.

En su trayectoria política se desempeñó como diputada federal entre 2021 y 2024 y posteriormente llegó al Senado, cargo para el cual solicitó licencia antes de asumir la nueva coordinación partidista.

En Baja California, @JulietaRamirezP coordinará los trabajos para la defensa de la Transformación y la soberanía nacional.



La tarea es seguir organizando desde el territorio y fortalecer el vínculo del Movimiento con el pueblo. pic.twitter.com/lqLn0NHZ2H — Morena (@PartidoMorenaMx) September 16, 2026

Morena avanza en definiciones para las elecciones de 2027

El nombramiento de Ramírez se produjo en una jornada en la que Morena también definió coordinaciones en otras entidades.

El partido ha utilizado estas designaciones para organizar sus estructuras estatales y preparar su estrategia política con miras a los comicios de 2027.

En Baja California, Ramírez tendrá ahora la responsabilidad de encabezar los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en una etapa previa a la definición formal de candidaturas y alianzas electorales.

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