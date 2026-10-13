María Esther Magadán se registra para coordinar los Comités de Defensa de Morena en Progreso

La diputada local de Morena, María Esther Magadán Alonzo, realizó su registro para participar en el proceso interno del partido para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Progreso, Yucatán, como parte de la organización territorial rumbo a las elecciones de 2027.

Además de buscar esta coordinación municipal, la legisladora, conocida como “Chelita” Magadán, también se registró para participar en el proceso interno para coordinar el Distrito 02 Federal, con cabecera en Progreso.

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Ambos registros forman parte de los procedimientos de organización interna de Morena, mediante los cuales se definirán los perfiles que asumirán las coordinaciones municipales y distritales. Estas figuras están vinculadas con las actividades de organización y estructura territorial del partido.

La participación de Magadán Alonzo en este proceso no representa una designación oficial ni garantiza una candidatura para las elecciones de 2027. La definición de los perfiles dependerá de los mecanismos internos establecidos por Morena.

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De acuerdo con la información proporcionada, el calendario contempla que el registro de aspirantes a las coordinaciones municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional permanezca abierto hasta el 18 de octubre de 2026.