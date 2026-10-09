Ariadna Montiel reúne a 17 coordinadores de Morena en CDMX y entrega nombramiento a Célida López

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo una reunión de trabajo y formación política con los 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en la Ciudad de México.

El encuentro reunió a representantes del partido de distintas entidades federativas como parte de las actividades de coordinación y formación política de Morena.

Ariadna Montiel se reúne con coordinadores de Morena de 17 estados

Durante la reunión participaron los coordinadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán y Nayarit.

También estuvieron presentes representantes de Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

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El encuentro estuvo enfocado en el trabajo político de los representantes estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Morena entrega nombramiento a Célida López en Hermosillo

Como parte de las actividades de este viernes, Ariadna Montiel entregó a Célida López su nombramiento como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el municipio de Hermosillo, Sonora.

La designación se realizó durante el encuentro con los representantes estatales de Morena en la capital del país.

Realizamos una productiva reunión de trabajo y formación política con las y los Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de nuestro Movimiento de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Un espacio de aprendizaje y organización para seguir trabajando en unidad. @EliCesarC @LoreniaValles_ @SNietoCastillo @JasminBugarin @ManuelCotaBCS @Beatriz_Mojica @Nora_Ruvalcaba @CruzPerzCuellar @GinoSeguraV @BayardoRosi @imeldacastromx @JulietaRamirezP @verodiazrobles @CarlosTorres4T #PabloLazarus @AnaLiliaRivra @claraluzflores @AMartineznunez @fisgonmonero @CaroRangelG @OscarDelCuetoG @AlmendraNegrete @alejandrorobmx #UnidosPorLaTransformación — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 9, 2026

Hasta el momento, no se dieron a conocer acuerdos adicionales derivados de la reunión ni detalles sobre las próximas actividades de los coordinadores.

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