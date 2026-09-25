Salomón Jara pedirá al Congreso desaparecer Ayuntamiento de Juchitán tras detención del alcalde

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció este viernes 25 de septiembre que pedirá formalmente al Congreso estatal declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Jara explicó que instruyó al secretario de Gobierno para presentar la solicitud ante el Poder Legislativo y, en caso de que sea aprobada, dar paso al nombramiento de una persona encargada de la administración municipal.

El gobernador señaló que el objetivo es garantizar la continuidad de los servicios públicos, la seguridad y la operación cotidiana del municipio durante la transición.

¿Qué pasará con el gobierno de Juchitán?

Jara indicó que, conforme a la legislación estatal, el Ejecutivo podría designar temporalmente a una persona para conducir la administración municipal mientras se resuelve la situación institucional.

“Nos aseguraremos que haya una transición ordenada que dé certeza y permita que Juchitán siga funcionando”, afirmó.

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El mandatario agregó que las actividades relacionadas con atención social, obras y servicios deberán continuar en colonias, agencias y comunidades.

Hasta ahora, el Congreso de Oaxaca no ha informado públicamente que haya aprobado la desaparición del Ayuntamiento, por lo que el planteamiento permanece como una solicitud anunciada por el gobernador.

Refuerzan seguridad en Juchitán tras detención de Miguel Sánchez

La decisión ocurre después de la detención del alcalde Miguel “N.”, confirmada por el Gobierno de Oaxaca el 23 de septiembre. Las autoridades estatales señalaron que el operativo también dejó una segunda persona detenida y aseguraron que el municipio mantenía condiciones de gobernabilidad.

Un día después, el gobierno estatal informó del despliegue de más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, en coordinación con fuerzas federales, para reforzar la seguridad en Juchitán.

De acuerdo con las investigaciones difundidas previamente por las autoridades, el alcalde enfrenta señalamientos por extorsión agravada. Las referencias a presuntos vínculos con grupos delictivos forman parte de las investigaciones y no constituyen una sentencia.

Ante la situación que enfrenta Juchitán de Zaragoza, hemos tomado una decisión firme.



El pueblo de Juchitán no está solo. pic.twitter.com/SVqIdmI5Ky — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 25, 2026

Salomón Jara promete transición ordenada

El gobernador sostuvo que la situación requiere “decisiones firmes” y afirmó que confía en que el Congreso estatal procese la solicitud dentro de sus atribuciones.

También adelantó que el reforzamiento de seguridad continuará en las próximas horas y aseguró que el funcionamiento del municipio no se detendrá mientras se define la conducción política y administrativa de Juchitán.

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