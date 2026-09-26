Congreso de Oaxaca aprueba desaparición de poderes en Juchitán tras detención del alcalde

El Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, después de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano.

La decisión fue avalada con 35 votos a favor y ninguno en contra, luego de que el gobernador Salomón Jara Cruz solicitara formalmente al Poder Legislativo aplicar esta medida ante la situación política y de seguridad del municipio.

Con la determinación del Congreso, el gobierno estatal deberá conducir una transición temporal y garantizar la continuidad de los servicios públicos, la seguridad y la administración municipal.

¿Qué pasará ahora con el gobierno de Juchitán?

Después de la resolución legislativa, Salomón Jara designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal de Juchitán.

El gobierno de Oaxaca informó que Vásquez Jiménez es originario del municipio y cuenta con experiencia en Protección Civil y en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la región. Su nombramiento tiene como objetivo mantener la operación de la administración mientras se restablecen las condiciones institucionales.

Noticia Destacada Salomón Jara pedirá al Congreso desaparecer Ayuntamiento de Juchitán tras detención del alcalde

Jara señaló que el siguiente paso será garantizar una transición ordenada y mantener presencia estatal y federal en el municipio.

Detención del alcalde detonó la crisis política

La desaparición de poderes ocurre después de que autoridades federales detuvieron el 23 de septiembre a Miguel “N.”, presidente municipal de Juchitán, y a otra persona identificada como “La Parca”.

Las detenciones derivaron de órdenes de aprehensión por presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Las autoridades han vinculado las investigaciones con una estructura criminal señalada por actividades como cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

Las acusaciones forman parte de investigaciones en curso y no constituyen una sentencia.

#ElCongresoInforma | Congreso de Oaxaca declara procedente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza



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Refuerzan seguridad en Juchitán

Tras la captura del alcalde, el gobierno estatal desplegó más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, en coordinación con autoridades federales.

El operativo busca mantener el control territorial y reforzar la seguridad mientras se desarrolla la transición política del municipio.

El gobernador sostuvo que la desaparición de poderes busca preservar la gobernabilidad y garantizar que los servicios municipales continúen sin interrupciones.

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