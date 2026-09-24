Capturan a excomisionado de la policía de Juchitán, Oaxaca, se le acusa de brindar protección al grupo delictivo “Los Cromos”

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aprehendió a J.K.M.S., excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y la seguridad del Estado. De acuerdo con las autoridades, al exmando policial se le señala por brindar presunta protección a la organización delictiva conocida como “Los Cromos”.

La detención forma parte de la segunda fase de una intervención interinstitucional de alto impacto implementada en la zona.

El operativo de captura fue ejecutado por elementos de la Fiscalía de Oaxaca en coordinación con dependencias de seguridad federales y estatales, entre las que participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

En segunda fase de operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec, Fiscalía de Oaxaca junto con Marina y SSPC Federal, capturan a excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán



Oaxaca de Juárez, Oax., 24 de septiembre de 2026.- Como parte de la segunda etapa del operativo… pic.twitter.com/0J8cqfazxY — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) September 24, 2026

Este arresto ocurre un día después de la captura del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, así como de un presunto colaborador identificado como C.A.P.L., quienes también son investigados por sus presuntos vínculos con la misma estructura criminal.

Con la captura del exmando policial, se suman tres los funcionarios e implicados detenidos en la segunda fase de este operativo multinivel en el Istmo de Tehuantepec. Tras su aprehensión, J.K.M.S. fue trasladado bajo un operativo especial de seguridad para ponerlo a disposición del juez que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

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