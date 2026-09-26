Gobernador de Oaxaca designa a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal de Juchitán

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal de Juchitán de Zaragoza, después de que el Congreso estatal aprobara la desaparición de poderes del Ayuntamiento.

El nombramiento se produjo tras la crisis política derivada de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, quien enfrenta investigaciones por presunta extorsión agravada y otros delitos. La situación jurídica del exalcalde deberá resolverse ante las autoridades correspondientes.

El Gobierno de Oaxaca informó que la designación busca garantizar la continuidad administrativa, la seguridad y la prestación de servicios públicos durante la transición en el municipio.

¿Quién es Francisco Vásquez Jiménez?

Vásquez Jiménez es originario de Juchitán y cuenta con más de una década de trabajo en tareas de emergencia y atención ciudadana en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con el gobierno estatal, es fundador y encargado del Heroico Cuerpo de Bomberos de Juchitán, fue director municipal de Protección Civil y preside la asociación Bomberos Voluntarios Zapotecos.

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También tiene trayectoria en medios de comunicación. Desde hace 19 años trabaja como locutor certificado en la estación XH-TEKA 91.7, donde conduce el noticiero en zapoteco “Xtiidxanu”, enfocado en información local y nacional.

Jara pide recuperar gobernabilidad en Juchitán

Salomón Jara señaló que el nuevo comisionado contará con respaldo del Gobierno de Oaxaca para conducir temporalmente la administración municipal.

Vásquez Jiménez agradeció la designación y afirmó que enfocará su trabajo en recuperar la tranquilidad y atender los problemas de la comunidad.

Gracias, secretaria @rosaicela_. En Oaxaca agradecemos el respaldo y la coordinación permanente de la @SEGOB_mx y del @GobiernoMX.



Seguiremos trabajando juntos, para garantizar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de las familias de Juchitán. https://t.co/ZZT0AVvUE0 — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 26, 2026

La decisión ocurre después de que el Congreso de Oaxaca aprobó con 35 votos a favor y ninguno en contra la desaparición de poderes en Juchitán, a solicitud del Ejecutivo estatal.

🏛️ El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, nombró a Francisco Vásquez como comisionado municipal de Juchitán.



📜 La designación ocurre luego de que el Congreso estatal declaró la desaparición del Ayuntamiento, tras la detención del exalcalde Miguel Sánchez.pic.twitter.com/vY9gZXNThq — IMER Noticias (@IMER_Noticias) September 26, 2026

En paralelo, autoridades estatales y federales mantienen un despliegue de seguridad en el municipio. El gobierno oaxaqueño reportó recientemente la presencia de más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

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