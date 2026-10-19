Incendio consume inmueble vinculado con exdirector de Desarrollo Territorial y Urbano Sustentable de Tulum

Un incendio consumió una palapa ubicada sobre la avenida La Selva, en la zona urbana de Tulum, durante la tarde de este lunes, provocando daños materiales en la estructura y el mobiliario del inmueble, presuntamente vinculado con Lorenzo Bernabé Miranda Miranda, exdirector de Desarrollo Territorial y Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Tulum.

El siniestro ocurrió en las inmediaciones de la avenida 5, entre las calles Payay, Pam y Akum, donde las llamas se extendieron por la construcción y generaron una densa columna de humo que alertó sobre la emergencia. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para combatir el fuego y evitar que continuara propagándose, mientras realizaban las maniobras necesarias para controlar la situación.

De acuerdo con información preliminar, la propiedad afectada estaría relacionada con el exfuncionario municipal Lorenzo Bernabé Miranda Miranda, quien fue detenido en junio pasado en el marco de una investigación por violencia familiar y nuevamente aprehendido en julio por una acusación de presunto intento de feminicidio.

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Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la titularidad del inmueble ni existe información que permita relacionar estos antecedentes judiciales con el incendio.

La emergencia dejó afectaciones materiales cuya magnitud económica todavía no ha sido determinada. Asimismo, las autoridades no habían informado sobre personas lesionadas ni precisado las circunstancias que originaron el fuego, por lo que será necesario esperar los resultados de las inspecciones correspondientes para establecer si se trató de un accidente o si existió algún otro factor que desencadenara el siniestro.

Hasta el cierre de esta información, las causas del incendio permanecían sin esclarecer y tampoco se había emitido un reporte oficial sobre el estado del inmueble después de la intervención de los bomberos. El hecho generó movilización de los cuerpos de emergencia en este sector de Tulum, mientras se espera que las autoridades proporcionen mayores detalles sobre lo ocurrido.