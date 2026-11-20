El clima de violencia que prevalece desde hace unas horas en Sinaloa ha dejado imágenes preocupantes, entre ellas la de un reportero que quedó atrapado en medio de una balacera en Guasave.

Se trata del reportero Adrián Ibarra, corresponsal de Meganoticias, quien quedó atrapado en medio de una balacera mientras realizaba una transmisión en vivo en Guasave, Sinaloa.

Se reporta operativo de seguridad, agresión contra personal federal y hechos violentos en el municipio de Guasave. Reporte de la información hasta el momento con Adrián Ibarra. https://t.co/rSjoIeARfx — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) November 21, 2026

Cómo quedó un reportero atrapado en una balacera en Guasave, Sinaloa

El periodista reportaba desde las inmediaciones del malecón de la ciudad cuando comenzaron las detonaciones de armas de fuego, obligándolo a interrumpir su enlace y buscar resguardo.

En la grabación se escuchan múltiples ráfagas de alto calibre mientras el comunicador se pone a salvo.

Hasta el momento el comunicador se encuentra bien y se desconoce la razón del enfrentamiento entre fuerzas federales e integrantes del crimen organizado.