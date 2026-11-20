Imágenes de terror circulan en redes sociales después de que el partido de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán fue suspendido la noche de este viernes 20 de noviembre de 2026 debido a una balacera en las inmediaciones del estadio.

El partido se encontraba 0-0 y en las primeras entradas cuando se dieron estos hechos, y es que al escucharse las detonaciones de arma de fuego en el exterior, el lanzador Víctor Buelna, el bateador Andrés Álvarez, los ampayers y el resto de los jugadores abandonaron el terreno para refugiarse en los dogouts y la zona central del parque.

🚨 NOCHE DE TERROR EN GUASAVE, SINALOA. Enfrentamientos entre fuerzas federales y civiles armados, operativos, bloqueos carreteros y vehículos incendiados. La violencia obligó a suspender el juego entre Algodoneros y Venados. Los aficionados tuvieron que resguardarse. https://t.co/DUWcN4FB1c — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 21, 2026

Aficionados se resguardan ante balazos

Los aficionados también se resguardaron debajo de las butacas y en los pasillos del inmueble por indicación de seguridad.

Respecto a la razón de las detonaciones en las inmediaciones del estadio, la suspensión se derivó de enfrentamientos armados entre fuerzas federales y grupos delictivos en distintos sectores de Guasave, acompañados de sobrevuelos de helicópteros, bloqueos y quema de vehículos.