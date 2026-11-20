Este viernes 20 de noviembre, se llevó a cabo La Traición en La Granja VIP, recordemos que cada semana las emociones se ponen al límite, ya que las decisiones de los granjeros cambian de un momento a otro.

Recordemos que en esta ocasión Niurka, Kunno, Kevyn y ‘Mono’ fueron los que se encontraban en la placa de nominación. Todo esto, después de que Ivonne Montero ganó el Juego de Salvación el día de ayer, por lo que tuvo el poder de sacar a un granjero de la placa y subir a otro por medio de la Traición.

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¿Quién fue el granjero Traicionado de la semana en La Granja VIP?

Tras muchas polémicas y dudas, Ivonne Montero tomó la decisión de sacar a Kunno de la placa de nominados, pero ‘Copetes’ le dio un giro inesperado a la placa, pues sacó el papelito de la Traición Doble, ocasionando que dos granjeros se subieran a la placa.

En esta ocasión al quedar pocos participantes, Ivonne Montero tuvo que hacer su mejor jugada y decidió traicionar a la Bebeshita, pero al salir traición doble la creadora de contenido tuvo que subir a otro participante, por lo que seleccionó a Manelyk.

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Al final del programa Kevyn, Niurka, ‘Mono’, Bebeshita y Manelyk resultaron ser los granjeros que corren el riesgo de salir el próximo domingo.

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