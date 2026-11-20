Desde hace unos minutos se registran enfrentamientos armados entre fuerzas federales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada en distintos puntos de Guasave, Sinaloa.
Hasta el momento se sabe que elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional participan en un operativo interinstitucional por tierra y aire tras agresiones de civiles armados.
En cuanto a los puntos críticos, las balaceras y sobrevuelos de helicópteros artillados se concentran principalmente en la zona del Malecón Municipal, Callejones de Guasavito y las inmediaciones del Río Sinaloa.
Caos en Sinaloa
Se reporta la quema de tráileres y vehículos particulares para bloquear accesos al municipio y tramos de la carretera federal México 15, extendiendo las afectaciones viales hacia municipios vecinos como Angostura.
Ante este clima de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y autoridades municipales exhortan a la población a permanecer en sus hogares, evitar acercarse al Malecón y no transitar por las carreteras de la región hasta nuevo aviso.