Una de las tres víctimas del ataque armado registrado al mediodía de este miércoles en la calle Eucalipto, en el fraccionamiento Villas Otoch, ya fue identificada por las autoridades, mientras que las otras dos permanecen en calidad de desconocidas. Fuentes relacionadas con la investigación señalaron que, durante la revisión del vehículo, no fueron localizadas armas de fuego.

Como se informó oportunamente, la agresión ocurrió alrededor de las 12:00 horas en la supermanzana 247, sobre la cuarta privada Eucalipto, cuando las tres personas circulaban a bordo de una camioneta Mazda de color rojo. En ese momento fueron interceptadas por sujetos armados, quienes abrieron fuego directamente contra los ocupantes de la unidad.

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De acuerdo con información recabada, una de las víctimas fue identificada como Néstor G. C., de 29 años, quien viajaba en el asiento del conductor.

En tanto, el copiloto y el hombre que iba en la parte trasera continúan sin ser identificados oficialmente. Se espera que en las próximas horas sus familiares acudan ante la Fiscalía General del Estado para realizar los trámites correspondientes y llevar a cabo el reconocimiento.

Durante las diligencias, personal de Servicios Periciales localizó al menos 28 casquillos percutidos de arma corta en la zona donde ocurrió la agresión.

Las autoridades detuvieron a seis personas tras un operativo de búsqueda en los alrededores; de acuerdo con los primeros datos de la investigación / Leonardo Chacón

Asimismo, los especialistas realizaron una inspección al interior de la camioneta, donde encontraron varios teléfonos celulares y documentos personales, los cuales fueron asegurados como parte de las investigaciones.

Fuentes policiales señalaron que Néstor presentaba lesiones en la cabeza, mandíbula y cuello. Por su parte, el hombre que viajaba como copiloto tenía heridas en la cabeza, cuello y tórax, mientras que el tercer ocupante presentó lesiones en la cabeza, rostro, cuello y tórax.

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Tras el ataque, corporaciones policiales desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores, que derivó en la detención de seis personas. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, dos de ellas podrían estar relacionadas directamente con la agresión, mientras que la posible participación del resto deberá ser esclarecida por las autoridades.

Los seis detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones y en las próximas horas determinará su situación jurídica.