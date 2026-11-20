La compleja situación que vive Vadhir Derbez, sigue generando tema en los medios de comunicación. Hace unos días, una joven menor de edad decidió romper el silencio y presentó una acusación formal en contra del hijo de Eugenio Derbez.

Aunque en la mañana de este viernes 20 de noviembre, el actor decidió romper el silencio, hablando del tema y señalando que no está escapando de las autoridades y que es víctima de un intento de extorsión, la polémica se ha vuelto a hacer presente.

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Confirman denuncia en contra de Vadhir Derbez

Hace unas horas, se dio a conocer que la menor en compañía de sus abogados, integrados por elementos del despacho Vega, Mac Gregor, Arellano, ya presentó una denuncia formal ante la FGR contra Vadhir Derbez por el delito de presunta violación.

El despacho asegura que estos hechos ocurrieron el pasado septiembre de 2026, también revelaron que se trata de una situación muy diferente al que ya tiene la Fiscalía de la Ciudad de México. La firma señala que actúa por instrucción de los padres de la menor y que van a seguir aportando las pruebas con las que cuentan ante las autoridades.

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“El despacho representa exclusivamente a una adolescente de 15 años de edad que tuvo el valor de presentar una denuncia por el delito de violación ante la Fiscalía General de la República. Esta firma no representa a la víctima que denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Somos respetuosos del proceso legal que afronta, siendo este un caso distinto al que esta firma tiene a su cargo”.

El actor ha negado los hechos en un video que publicó en sus redes sociales, afirmando que su defensa tiene los elementos necesarios para responder a la acusación.

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