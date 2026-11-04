¿Quién denunció a Vadhir Derbez por supuesto abuso? Revelan detalles

El actor y cantante Vadhir Derbez vuelve a estar en el centro de la atención pública tras darse a conocer una actualización judicial y mediática en torno a las acusaciones de presunto delito de violación en su contra. El artista ha vuelto a ser señalado por presunto abuso.

Los hechos se remontan a una denuncia inicial interpuesta el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. De acuerdo con el señalamiento, los hechos habrían ocurrido durante la grabación de un video musical del artista, donde presuntamente fue sometida a agresiones de índole sexual.

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¿Quién denunció a Vadhir Derbez por supuesto abuso?

La denuncia en contra de Vadhir Derbez por presunto delito de violación fue interpuesta por una modelo estadounidense de 19 años de edad, cuya identidad se ha mantenido en reserva por cuestiones de protección a la víctima y privacidad del proceso legal que se está llevando a cabo.

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Además del proceso legal iniciado por la modelo estadounidense, reportes dieron a conocer que el actor habría enfrentado un señalamiento anterior por presunto abuso en contra de una menor de 15 años. De acuerdo con un reporte policial de la época, los hechos habrían ocurrido cuando Vadhir Derbez tenía 19 años y fue señalado de agredir a la joven.

Conferencia en la FGR de la Ciudad de México

Representantes legales de la parte denunciante han formalizado un nuevo llamado público y judicial ante la Fiscalía General de la República (FGR). La representación legal de la víctima, encabezada por el despacho VMA Abogados y acompañada por un colectivo de mujeres, convocó a los medios a una conferencia de prensa para este jueves 5 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas.

Convocatoria a medios de comunicación https://t.co/eCroDjXRZ5 — Vega Mac Gregor Arellano (@VMA_abogados) November 4, 2026

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la FGR en la Delegación Ciudad de México, con el fin de exponer avances del procedimiento y solicitar directamente una reunión de trabajo con la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.

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