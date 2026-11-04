Ciudad del Carmen: Choque entre automóvil y motocicleta deja a mujer lesionada en la colonia Héctor Pérez Martínez

La motociclista recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja, pero no requirió traslado hospitalario; los involucrados llegaron a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras.

Un accidente de tránsito entre un automóvil particular y una motocicleta dejó como saldo a una mujer con golpes en diferentes partes del cuerpo, luego de que ambas unidades colisionaran sobre el cruce de la avenida 47 con calle 52, en la colonia Héctor Pérez Martínez, en Ciudad del Carmen.

De acuerdo con los datos recabados, la conductora de un automóvil Toyota, color plata, circulaba sobre la avenida 47 con dirección hacia la avenida 56 y aparentemente llevaba la preferencia de paso.

Sin embargo, al llegar al cruce, una mujer que conducía una motocicleta tipo scooter, marca Italika, presuntamente intentó realizar una vuelta en U sobre el retorno, maniobra durante la cual se produjo el impacto entre ambas unidades. La motociclista argumentó que una camioneta que salía en sentido contrario también habría influido en lo ocurrido.

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Tras el percance, la conductora de la motocicleta presentó algunos golpes y fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Después de ser valorada, se determinó que sus lesiones no ameritaban traslado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio.

Debido a que los vehículos quedaron atravesados sobre la vialidad, la circulación se vio parcialmente afectada y avanzó de manera lenta mientras los involucrados esperaban la intervención de las autoridades de Tránsito y la llegada de las aseguradoras.

Finalmente, ambas conductoras llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños materiales mediante sus respectivas compañías de seguros, por lo que, una vez solucionado el conflicto, se retiraron del lugar y la circulación quedó nuevamente libre.