Adrián LeBarón denuncia intento de otorgar condena de solo 8 años a responsables de la masacre de su familia

A siete años del ataque en el que nueve integrantes de la familia LeBarón y Langford perdieron la vida en Bavispe, Sonora, el activista Adrián LeBarón denunció públicamente que las autoridades pretenden otorgar una condena mínima a los presuntos responsables mediante un juicio abreviado.

Por medio de un video compartido a través de su cuenta en la plataforma X, el activista comentó que las autoridades judiciales le ofrecieron un acuerdo de propuesta que contempla una pena de apenas ocho años de prisión y una sanción económica de 21 mil pesos para los imputados.

¿Saben cuanto vale la vida de mi hija y nietos masacrados? Quiero contar una triste historia . Recuerdan esos procesos abreviados que les comentaba? donde a los criminales se les ofrece penas muy pequeñas con tal de aceptar culpas sin tardanzas? Pues mañana quieren hacer algo así, nos avisaron que hay un procedimiento abreviado, de esos que tanto daño hacen al país y que ofrece migajas de justicia. Por la masacre de mujeres y niños quieren dar 8 años y 21 mil pesos de multa, eso vale la justicia en este país, ese es el mensaje que quieren dar. ¿A 7 años de distancia esa es la justicia que pueden ofrecer? Les estaré informando, pero esta es la peor manera de conmemorar el séptimo aniversario de una masacre que merecería los más amplios castigos, porque se trataban de mujeres y niños indefensos. Pero no nos vamos a detener, iremos a dónde sea necesario con tal de obtener justicia. @Claudiashein @rosaicela_ @CNDH @FGRMexico — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) November 6, 2026

Este planteamiento provocó la indignación del activista, quien cuestionó severamente la efectividad y la dignidad de la justicia que se le está ofreciendo a las víctimas y a sus familias tras un crimen de tal magnitud; señalando que de aceptar podría ser tomado como un precedente de impunidad.

El procedimiento abreviado es un mecanismo legal que permite agilizar las sentencias a cambio de reducir las penas si los acusados admiten su participación en los hechos. Sin embargo, para la familia LeBarón, aplicar esta figura en un caso de violencia armada e impacto nacional representa una falta de respeto a la memoria de las víctimas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal