Adrián LeBarón denuncia intento de otorgar condena de solo 8 años a responsables de la masacre de su familia

A siete años del ataque en el que nueve integrantes de la familia LeBarón y Langford perdieron la vida en Bavispe, Sonora, el activista Adrián LeBarón denunció públicamente que las autoridades pretenden otorgar una condena mínima a los presuntos responsables mediante un juicio abreviado.
Por medio de un video compartido a través de su cuenta en la plataforma X, el activista comentó que las autoridades judiciales le ofrecieron un acuerdo de propuesta que contempla una pena de apenas ocho años de prisión y una sanción económica de 21 mil pesos para los imputados.
Este planteamiento provocó la indignación del activista, quien cuestionó severamente la efectividad y la dignidad de la justicia que se le está ofreciendo a las víctimas y a sus familias tras un crimen de tal magnitud; señalando que de aceptar podría ser tomado como un precedente de impunidad.
El procedimiento abreviado es un mecanismo legal que permite agilizar las sentencias a cambio de reducir las penas si los acusados admiten su participación en los hechos. Sin embargo, para la familia LeBarón, aplicar esta figura en un caso de violencia armada e impacto nacional representa una falta de respeto a la memoria de las víctimas.