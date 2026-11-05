Arrestan a hombre con metanfetamina y cannabis tras amenazar con cuchillo a policías en Mérida

Un hombre identificado como Ángel de Jesús C.CH. fue imputado por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, y daño en propiedad ajena contra una institución pública, luego de ser detenido en la colonia Miraflores de Mérida, donde presuntamente amenazó con un cuchillo a elementos policiacos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2026, cuando el acusado se encontraba sentado sobre la acera de la calle 29, entre Circuito Colonias y la calle 16, en la citada colonia.

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Al percatarse de la presencia de los policías, el sujeto se levantó y llamó la atención de los agentes, quienes se acercaron para entrevistarlo. Sin embargo, durante el acercamiento habría adoptado una actitud agresiva y sacado un cuchillo de la mochila que llevaba consigo, con el que amenazó a uno de los uniformados.

Ante la situación, otro elemento policiaco intervino para someterlo, quitarle el arma blanca y detenerlo. Durante el forcejeo, el hombre habría ocasionado daños al uniforme de uno de los agentes.

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Posteriormente, en una revisión, le encontraron sustancias que fueron identificadas por un perito químico del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE) como cannabis y metanfetamina.

Durante la audiencia correspondiente a la causa penal 655/2026, la Fiscalía formuló la imputación por los delitos señalados y solicitó medidas cautelares.

El Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en Mérida, determinó imponerle prisión preventiva justificada, la cual se mantendrá durante el tiempo que dure el proceso.